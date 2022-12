Fernando Zor faz procedimento estético para aumentar o bumbum

Da Redação

O cantor Fernando Zor confirmou ter passado por um procedimento estético para aumentar os volumes dos glúteos

Em seus stories do Instagram, o cantor compartilhou a novidade ao lado de seu cirurgião plástico Francisco Tribulato. "Como anda a sua bunda? Cara 'desbundado' é feio demais", brincou na rede social.

Fernando contou que o resultado leva cerca de uma semana para começar a aparecer. "É como se fosse um fermento. Não dói nada, é uma agulha bem pequena", declarou.

Além do aumento do bumbum, o cantor também realizou uma reestruturação facial, bioestímulo de colágeno, contorno corporal e "extermínio" de gordurinhas localizadas, segundo o médico responsável pelos tratamentos.

Não foi o único

A ex-participante do "BBB 22" (Rede Globo), Laís Caldas, compartilhou com os fãs que já está se preparando para o verão. Nas redes sociais, a médica contou que fez preenchimento no bumbum com ácido hialurônico.

"Bumbum de milhões! Hoje foi o meu dia de preencher o bumbum com ácido hialurônico. É um procedimento super tranquilo, para dar volume e contorno do bumbum", destacou.

Após realizar uma cirurgia nos olhos recentemente, Laís Caldas resolveu investir no procedimento estético nos glúteos, que promete levantar o bumbum e dar um novo contorno.

