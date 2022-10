Fernando Zor dá 'selinho' em jornalista; veja o vídeo

Da Redação

Fernando Zor deu beijo em jornalista durante entrevista

Após término com Maiara, Fernando Zor está curtindo a vida de solteiro. Ao final de um show realizado no interior de Santa Catarina neste sábado (8), o cantor deu um beijo 'selinho' em uma jornalista durante uma entrevista.

Ao lado de Sorocaba, o cantor comentava sobre o fim do relacionamento quando Daiane Zanetti, jornalista que realizava a entrevista, perguntou se o cantor já havia dado um selinho em alguma fã.

O sertanejo respondeu que sim e contou quando realizava uma brincadeira com uma “roleta” que envolvia desafios com fãs, incluindo muitas vezes os selinhos: “Tinha uma época que a gente fazia uma brincadeira no show, a gente tirava tipo uma roleta e quando caía no beijo era eu que dava”.

Foi aí que a jornalista aproveitou a situação e perguntou se ele daria um selinho nela. Logo depois, Fernando cumpriu a promessa.

Informações do site Metrópoles.

Assista ao vídeo:









