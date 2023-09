Fernando Zor aparece com novo affair em foto inédita

Siga o TNOnline no Google News

O cantor sertanejo Fernando Zor surpreendeu os seus fãs ao mostrar uma nova foto com Nayara Munhoz, que é apontada com o novo affair dele há algumas semanas. A foto inédita foi compartilhada por ele nos stories do Instagram.

Na imagem, os dois apareceram juntinhos enquanto relaxavam em casa. Na legenda, ele apenas disse: “Mo baby”, e colocou um emoji apaixonado. Por enquanto, os dois não assumiram publicamente o relacionamento, mas são apontados como um casal.

Foto por Reprodução/ Instagram

Nayara Munhoz é estudante de biomedicina e tem cerca de 50 mil seguidores nas redes sociais. Ela tem 29 anos e é do Mato Grosso. Na internet, ela compartilha fotos dos seus treinos e de sua rotina saudável. No passado, ela já viveu um romance com o cantor Alex Stella, da dupla Pedro Paulo e Alex.

Fonte: Revista Caras

