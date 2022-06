Fernanda Vasconcellos anuncia nascimento do primeiro filho

Da Redação

Fernanda aparece na cama da maternidade com o menino no colo, abraçando-o

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis já pais. Romeo, primeiro filho do casal, nasceu nesta terça-feira (28), a informação foi dada pelos atores por meio de uma publicação nas suas contas do Instagram. O menino nasceu em São Paulo.

Na foto que anuncia a chegada do bebê, Fernanda aparece na cama da maternidade com o menino no colo, abraçando-o, com um terço nas mãos. O rosto do pequeno não foi mostrado.

Fernanda e Cássio estão juntos desde 2015. Romeo é segundo filho do artista, que já tem Noah, de 14 anos, do antigo casamento com Danielle Winits.

Fonte: Informações Revista Quem.

