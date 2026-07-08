Fernanda Paes Leme revela que foi parar no hospital ao usar caneta emagrecedora

Atriz contou que tentou usar o medicamento para emagrecer após a gravidez, mas interrompeu o tratamento após passar mal

Em um desabafo sincero nas redes sociais, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme revelou que recorreu ao medicamento Mounjaro na tentativa de perder peso após o nascimento e o período de amamentação de sua filha, Pilar. No entanto, a experiência não saiu como o esperado e terminou no hospital.

Sincera, Fernanda não escondeu os motivos que a levaram a testar o remédio de última geração: “Claro que eu tentei! Ué, eu sou mulher, eu tenho internet, eu existo em sociedade”, desabafou.

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“Meu corpo não colaborou”: A reação severa ao medicamento

A busca pelo emagrecimento rápido foi interrompida de forma drástica pelo próprio organismo da atriz, que rejeitou a substância. “Eu passei tão mal, mas tão mal… hospital. O meu corpo claramente respondeu: ‘Olha, Fernanda… tudo bom? Eu entendi sua intenção, mas eu não vou colaborar'”, relembrou.

Após o susto e a interrupção imediata do tratamento, Fernanda optou por caminhos mais tradicionais, como o jejum. Contudo, ela manteve os pés no chão e admitiu a própria vulnerabilidade diante do espelho: se não tivesse passado tão mal, não sabe se teria parado ou se voltaria a usar o remédio a cada oscilação na balança.

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Pressão estética

Mais do que relatar um problema de saúde, a artista aproveitou o espaço para trazer uma reflexão profunda sobre como os padrões de beleza e o algoritmo das redes sociais adoecem as pessoas, mesmo as mais conscientes. Segundo a atriz, a influência digital não afeta apenas os mais ingênuos, mas qualquer um que compartilhe o mesmo ambiente virtual.

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Fernanda ainda criticou a cobrança diária por uma suposta versão “melhor, mais magra, mais eficiente e mais desejável” que parece estar sempre esperando para ser “desbloqueada”.

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Vale lembrar que Pilar está com dois anos e é fruto do relacionamento que a famosa viveu com Victor Sampaio. Os dois estavam juntos desde 2021, ficaram noivos em 2022 e tiveram a filha em 2024.

Com informações: Revista Caras