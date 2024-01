Fernanda Paes Leme curte o verão e exibe barriga de grávida; veja

Fernanda Paes Leme está curtindo o verão! Em suas redes sociais, neste sábado (6), a apresentadora compartilhou fotos de como está curtindo sua passagem por Fernando de Noronha, arquipélago pernambucano e aproveitou para mostrar o barrigão. "Tudo lindão aqui", legendou os cliques.

continua após publicidade

A atriz e apresentadora, que está grávida de seu primeira filha Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, recebeu uma chuva de elogios pelos cliques nos comentários do post: “Muito linda gravidinha, Fepa!”, elogiou uma, “Lindo igual a você! Belíssima!”, comentou uma outra seguidora, “Você tá linda grávida, fepa, e a sua felicidade em gerar sua filha tá te iluminando, você tá radiante”, escreveu uma terceira.

- LEIA MAIS: Confira os 18 participantes já confirmados para o BBB24

continua após publicidade

Veja:

No primeiro dia do ano, a mais nova mamãe do pedaço decidiu compartilhar uma reflexão sobre as mudanças em seu corpo com a gravidez. O assunto surgiu de forma despretensiosa, quando a apresentadora decidiu provar uma peça de roupa antiga: "Coloquei um short para fazer um treino, fazia tempo que não usava. Um treino leve. O short era largo em mim. Ele tem aqui a parte de cotton, e a parte de correr. Olha só como está? Esturricado, gente! Vamos que vamos".

"Tudo muda... por dentro e dor fora... próximo vídeo do Mó Grávida é sobre isso! Já escrevi o texto... só falta gravar", disse a apresentadora, que deixou o comando do 'Quem Pode, Pod' no final do ano passado.

- Com informações Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News