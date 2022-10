Fernanda Paes Leme chora ao relatar aborto espontâneo; entenda

E aí vem todo um outro lado. A primeira pessoa a descobrir é você. Quem tem que contar para os outros é você, as poucas pessoas que sabiam. Aí você tem que administrar a sua dor, a dor do outro e as pessoas chegam pra você e falam: 'é normal'. Normal não pode ser. Pode ser comum perder na primeira gravidez, acho que até 20% das primeiras gravidezes não evoluem, mas não vem me falar que é normal

- Fernanda Paes Lemes, Atriz e apresentadora