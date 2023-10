Fernanda Paes Leme anuncia gravidez com o noivo: "Nossa familinha"

Nesta quinta-feira (12), Fernanda Paes Leme surpreendeu a todos ao anunciar em seu Instagram que está grávida. A atriz surgiu ao lado do noivo Victor Sampaio para revelar a novidade para seus seguidores.

Com um macacão dourado, a apresentadora do podcast “Quem Pode, Pod” surgiu com as mãos na barriga e ao lado do noivo, que vestia um look all black. Ainda para as fotos feitas por Guilherme Nabhan, o casal surgiu com o cachorro da família e com o ultrassom do bebê que está por vir.

“Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos 3 meses refletindo, viajando e sonhando com o futuro que a vida reserva pra gente. Seja o que for, vamos juntos, ter uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor. Nós 4”, escreveu a atriz na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos famosos celebraram a notícia! “Que alegria! Parabéns! Amém! Saúde!”, escreveu Tata Werneck. O ator João Guilherme celebrou: “Que coisa linda! Viva! Viva”. A cantora e ex-BBB Juliette comemorou: “Que coisa linda”. E Jennifer Nascimento, que também espera a primeira filha, comentou: “Fepa, bem-vinda”.

A amiga de Fernanda e co-apresentadora do "Quem Pode, Pod", Giovanna Ewbank também celebrou a novidade! "É felicidade demais que não cabe na gente! Vem bebê, vem com todo esse amor que nós tanto te esperamos! Você já é tão amado! Amém", escreveu a esposa da Bruno Gagliasso.

Fonte: Revista Caras

