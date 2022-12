Fernanda Gentil fala sobre fingir ser amiga da mulher no Catar; veja

Da Redação

No Torcedora Gentil, quadro do programa Mais Você, da Rede Globo, a jornalista contou que ela e a companheira estão fingindo ser amigas

Fernanda Gentil está no Catar para a Copa do Mundo 2022 e abriu o jogo sobre como ela e a mulher, Priscila Montandon, estão lidando com as regras rigorosas. O país proíbe a demonstração de afeto em público, principalmente em relações entre pessoas do mesmo sexo.

No Torcedora Gentil, quadro do programa Mais Você, da Rede Globo, a jornalista contou que ela e a companheira estão fingindo ser amigas. "Apesar de tudo aqui ser bem longe, tendo que sair dos locais com certa antecedência, tudo é muito organizado. É impressionante, pois é tudo tecnológico e muito avançado nesse sentido. Além disso, é um país muito seguro também, deixando você mais tranquila, ainda mais nós, que somos duas mulheres, que por sinal estamos como amigas, e mais duas crianças", disse.

"Só pode beijar mesmo dentro do quarto, não é isso?", perguntou Ana Maria Braga. "Com certeza! Aqui é best ("melhor", em inglês) para um lado, amiga para o outro, tudo com um metro de distância. Nem brinca!", acrescentou Fernanda.

Ela também contou que viu duas brasileiras trocando carinhos e abraços durante um passeio em um shopping. "Claramente que não eram amigas, até porque estavam trocando carinhos e abraços, e logo falamos que elas eram muito corajosas. Uma delas tinha o porte mais atlético e, por isso, achei que era uma jogadora de futebol, ainda mais com essa moral toda", relatou Fernanda.

"Quando nós cruzamos com elas no caminho, logo falaram com a gente que também eram brasileiras, ou seja, elas estavam ouvindo tudo o que nós estávamos falando desde o início. Eu voltei a falar da coragem delas, que brincaram ao dizerem que eram amigas, assim como nós estamos fazendo", concluiu.

Fonte: Informações Revista Quem.

