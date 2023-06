Fernanda Campos reage após Neymar assumir traição: "Tirando de cena"

A influenciadora Fernanda Campos se pronunciou nesta quarta-feira (21), após Neymar Júnior assumir publicamente que traiu Bruna Biancardi. Ela quebrou o silêncio e reagiu ao texto do craque que classificou a situação como um "erro".

continua após publicidade

Em uma mensagem enviada com exclusividade à Revista Caras, ela se pronunciou sobre o texto compartilhado pelo jogador do PSG em suas redes sociais e criticou a postura do craque. Ela insinuou que está sendo silenciada.

- LEIA MAIS: Quem é Fernanda Campos? Blogueira é apontada como affair de Neymar

continua após publicidade

"As mulheres sempre foram criticadas e menosprezadas no nosso país, no momento estão me tirando de cena para poder me manter calada, assim como outras meninas 'amantes' de Neymar não tiveram voz estão tentando fazer mesma coisa comigo. Acorda para ver o ídolo de vocês Brasil", declarou ela.

No texto, Neymar também se desculpa com Bruna Biancardi por deixar a namorada exposta após o escândalo e a revelação de detalhes do caso. Ele esclareceu que "precisa" da namorada e disse que ama a influenciadora.

- VEJA: Neymar assume traição e pede perdão à namorada

Siga o TNOnline no Google News