Felipe Neto sofre ameaça após publicação sobre Covid-19

Durante a manhã desta quarta-feira (9), o youtuber Felipe Neto divulgou em seu Twitter um print, onde mostra que foi ameaçado por um policial militar.

Felipe havia compartilhado uma publicação sobre o número de vítimas da Covid-19 no Brasil, no período de um dia, e comparou este índice com o de outros países. Após isso, ele recebeu a mensagem de um agente de segurança.

“Essa foi a mensagem que um Policial Militar do Rio de Janeiro me mandou, após eu postar o número de mortos por Covid no Brasil e no mundo. Tomarei as providências. Ele tem um fuzil na mão. Eu não consigo descrever o que é ser vítima disso”, escreveu o youtuber.

Na imagem compartilhada por Felipe, a mensagem atribuída ao policial diz “Pena que não levou você, seu esquerdista babaca”, fazendo referência às mortes de vítimas pela doença.