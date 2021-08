Da Redação

Felipe Neto revela ter ataques de raiva por conta da covid

Após ser diagnosticado com o novo coronavírus na última quarta-feira (11), o youtuber Felipe Neto utilizou as redes sociais para desabafar. Segundo ele, além de ter insônia, a saúde mental também está sendo afetada pela doença.

“O maior sintoma dessa merda de Covid está sendo a raiva. Sim, raiva. Não sei explicar, não sei se tá na lista de sintomas oficiais ou se é consequência psicológica da doença. Acabei de ver que vai sair outro filme de super-heróis e comecei a xingar amigos no Whatsapp. Do nada”, relata.

Neto alegou que, durante uma consulta médica, descobriu que a Covid-19 tem relação com sintomas psicológicos.



“Eu nem sei porque eu to PUTO q vai sair outro filme de super-herói. Eu curto filme de super-herói, vejo quase todos. Simplesmente eu vi que ia sair outro, com inúmeros heróis, me subiu um ódio absurdo, uma raiva, não dá pra explicar o que é essa merda. E agora to rindo, mas to puto.”

E continuou a reclamação, afirmando que vai se afastar das redes sociais. “Mas falando sério, a Covid tá mexendo muito com meu psicológico. Depressão foi profundamente intensificada. Espasmos de raiva inexplicáveis. Eu passei o fim de semana quase sem me mexer e não lembro direito do que aconteceu. Como ainda to instável, vou evitar o Twitter um pouco”, finalizou.