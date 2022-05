Felipe Amorim dispara fogos de artifício e fere fã nos olhos

Da Redação

Na última terça-feira (24), Felipe Amorim se apresentou na cidade de Miguel Alves, em comemoração aos 110 anos de fundação do município. Porém, o que era para ser uma grande celebração, acabou com um grave acidente.

Durante um momento do show do rapaz, foi disparado, acidentalmente, alguns fogos de artifício em direção a uma jovem que estava na plateia assistindo a apresentação. Letícia, de 16 anos, está internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), e corre risco de perder a visão.

Em entrevista ao Portal R10, a mãe da adolescente disse que ela pode precisar de um transplante de córnea. Ainda segundo a mãe de Letícia, a menina foi socorrida por pessoas que acompanhavam o evento, e denuncia que não teve nenhum suporte da Prefeitura Municipal de Miguel Alves, nem dos músicos, no momento do acidente.



“Na hora do show do Felipe Amorim, minha filha estava em frente ao palco com as colegas dançando quando, de repente, ela viu uma bola de fogo vindo direto nela, bem no olho dela. Queimou a roupa dela, a blusa, o corpo, mas o grave mesmo foi o problema do olho da minha filha, que está com problema para enxergar”, disse Elizabete Silva, a mãe da vítima, ao R10.

A coluna do Leo Dias procurou a assessoria de imprensa do cantor que negou as acusações da mãe da jovem que está internada no HUT e afirma não estar ciente de nenhum acidente.

