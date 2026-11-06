Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
POLÊMICA

Felca esclarece anotação 'chorar aqui' em roteiro e rebate acusações de encenação

Criador de conteúdo explicou que tentava manter a sequência emocional entre gravações feitas em dias diferentes e destacou a gravidade de seu diagnóst

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Felca esclarece anotação 'chorar aqui' em roteiro e rebate acusações de encenação
Autor Foto: Reprodução/Youtube

O influenciador Felca se manifestou nas redes sociais para explicar o motivo de ter inserido a instrução "chorar aqui" no roteiro de uma produção recente sobre fobia social. Em publicações feitas na quinta-feira (5), o criador de conteúdo afirmou que a marcação tinha o objetivo técnico de evitar erros de continuidade e rebateu as insinuações de que teria simulado suas emoções para a câmera.

- leia mais: Chuvas e temperatura elevada aumentam riscos de acidentes com animais peçonhentos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o youtuber, o vídeo precisou ser gravado em duas etapas distintas. A primeira parte do registro foi interrompida enquanto ele chorava espontaneamente, e a retomada dos trabalhos só ocorreu dois dias depois. Felca detalhou que a nota no papel servia como um lembrete para tentar reatar o estado emocional anterior no início do segundo bloco, mantendo o tom da gravação anterior.

Apesar da tentativa, o influenciador afirmou que não conseguiu reproduzir o choro de forma voluntária, ironizando a própria habilidade de atuação ao comentar que não é "nenhum Al Pacino". Ele acrescentou que acabou seguindo com o material como estava e que o público sequer percebeu o corte temporal no resultado final.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na mesma sequência de esclarecimentos, Felca abordou outro trecho do texto em que havia escrito "levantar a foto e desabar no choro". De acordo com o influenciador, a linha não correspondia ao conteúdo da narrativa em si, mas sim a uma orientação visual para a pose da imagem em miniatura (thumbnail) da publicação no YouTube.

Por fim, o criador rechaçou com veemência a hipótese de que o tema do vídeo tivesse sido encenado, declarando que gostaria que os problemas abordados não fossem reais. Ao comentar sobre a seriedade de seu quadro de fobia social, ele relatou a rotina severa de tratamento psiquiátrico, destacando que precisa tomar uma quantidade significativa de medicação todos os dias apenas para conseguir sair de casa.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
emoções autênticas fobia social INFLUENCIADORES mídia social produção de vídeo saúde mental
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV