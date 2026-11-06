Felca esclarece anotação 'chorar aqui' em roteiro e rebate acusações de encenação

Criador de conteúdo explicou que tentava manter a sequência emocional entre gravações feitas em dias diferentes e destacou a gravidade de seu diagnóst

O influenciador Felca se manifestou nas redes sociais para explicar o motivo de ter inserido a instrução "chorar aqui" no roteiro de uma produção recente sobre fobia social. Em publicações feitas na quinta-feira (5), o criador de conteúdo afirmou que a marcação tinha o objetivo técnico de evitar erros de continuidade e rebateu as insinuações de que teria simulado suas emoções para a câmera.

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Segundo o youtuber, o vídeo precisou ser gravado em duas etapas distintas. A primeira parte do registro foi interrompida enquanto ele chorava espontaneamente, e a retomada dos trabalhos só ocorreu dois dias depois. Felca detalhou que a nota no papel servia como um lembrete para tentar reatar o estado emocional anterior no início do segundo bloco, mantendo o tom da gravação anterior.

Apesar da tentativa, o influenciador afirmou que não conseguiu reproduzir o choro de forma voluntária, ironizando a própria habilidade de atuação ao comentar que não é "nenhum Al Pacino". Ele acrescentou que acabou seguindo com o material como estava e que o público sequer percebeu o corte temporal no resultado final.

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Na mesma sequência de esclarecimentos, Felca abordou outro trecho do texto em que havia escrito "levantar a foto e desabar no choro". De acordo com o influenciador, a linha não correspondia ao conteúdo da narrativa em si, mas sim a uma orientação visual para a pose da imagem em miniatura (thumbnail) da publicação no YouTube.

Por fim, o criador rechaçou com veemência a hipótese de que o tema do vídeo tivesse sido encenado, declarando que gostaria que os problemas abordados não fossem reais. Ao comentar sobre a seriedade de seu quadro de fobia social, ele relatou a rotina severa de tratamento psiquiátrico, destacando que precisa tomar uma quantidade significativa de medicação todos os dias apenas para conseguir sair de casa.