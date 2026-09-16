'Feito Pipa' é o filme escolhido para representar o Brasil na disputa por vaga no Oscar 2027

O longa-metragem "Feito Pipa", dirigido pelo cineasta Allan Deberton, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema nesta quarta-feira (16) para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. O anúncio oficial define o candidato do país que tentará entrar na lista final de indicados para a 99ª edição da premiação hollywoodiana.

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A produção ambientada no interior do Ceará narra a história de Gugu, um garoto de 12 anos apaixonado por futebol que é criado pela avó, a professora aposentada Dilma, em um ambiente livre, afetuoso e criativo. O drama central da narrativa se desenvolve a partir do conflito com o pai, Batista, marcado por ausências e sentimentos não ditos, quando o menino se vê diante da perspectiva de ter que mudar de residência para morar com ele. O elenco reúne nomes de destaque da dramaturgia nacional, como Lázaro Ramos, Yuri Gomes e Teca Pereira.

A presidente da Comissão de Seleção, Clélia Bessa, destacou que a obra apresenta uma narrativa sensível de alcance universal ancorada em uma forte identidade cultural brasileira. Segundo a comissão, a capacidade de abordar temas como família, infância, finitude e a cumplicidade entre gerações impulsionou a escolha, reforçada pelo reconhecimento que o filme já obteve no circuito internacional, onde foi premiado durante o 76º Festival Internacional de Cinema de Berlim.

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A obra de Deberton superou outros 14 títulos inscritos e habilitados que pleiteavam a indicação da Academia Brasileira de Cinema nesta fase inicial do processo. Após a definição do representante nacional, o longa cumpre agenda de divulgação com lançamento comercial confirmado para estrear nos cinemas do país no dia 5 de novembro.