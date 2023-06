Fé e tradição: confira simpatias para os santos do mês de junho

O mês de junho chegou e, além das festas, quadrilhas dançantes e comidas típicas, as simpatias voltam a invadir os aplicativos de mensagens e redes sociais. Santo Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29), os santos juninos, estão à espera das tradicionais orações e pedidos.

Confira algumas simpatias para o mês:

Santo Antônio

Para fisgar um amor com a ajuda desse santo, é preciso escrever com um palito o seu nome e o do pretendente em uma vela branca na noite do dia 13 de junho. Passe a vela no mel e acenda. Peça a Santo Antônio para fazer esse amor acontecer. Já para começar a namorar com a ajuda de Santo Antônio, é necessário amarrar uma fita vermelha na imagem desse santo, dar nós e fazer o seu pedido. Depois reze e coloque o santo de cabeça para baixo e apenas desvire depois que conseguir conquistar o seu amor.

São João

A simpatia deve ser feita no dia 24 de junho, o dia de São João. Se você for a uma festa, leve em um guardanapo de papel um pouquinho de sal. Se aproxime da mesa de comes e bebes e, sem que ninguém perceba, jogue uma pitada de sal em cima dos alimentos que serão servidos. Enquanto isso, mentalize: "a boca que este sal provar é a de quem vai me amar". Depois, é preciso ter atenção para ver se o pretendente vai comer o quitute junino.

São Pedro

Como diz o ditado: "Quem casa, quer casa", com as simpatias para encontrar o amor, também será necessário encontrar um lar para que esse amor floresça. Para isso, basta embrulhar uma chave nova em um papel branco com três pedidos e coloque embaixo do seu travesseiro. Depois, deite e descreva mentalmente como você gostaria que fosse a sua casa nova. Mentalize que São Pedro e seus anjos estarão durante a noite procurando a casa dos seus sonhos.

Confira também as orações dedicadas aos santos juninos:

Oração aos santos juninos

“Queridos Santo Antônio, São João e São Pedro, peço que me abençoai para que eu possa viver esse mês com muita alegria.

Ensinai-me a ser como vós que soubestes ouvir a voz de Deus.

Também que eu possa, com os vossos exemplos, compreender que amar é sempre o melhor que temos a fazer.

Muito obrigado, meu Deus, por esses vossos amigos Antônio, João e Pedro que também são meus amigos.

Senhor, da mesma maneira que Santo Antônio, São João e São Pedro fizeram, desejo estar sempre ao Vosso lado e também ao lado de quem precisa da minha ajuda. Amém".

Oração de Santo Antônio

“Ó! Beato Santo Antônio,

Amigo de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Fidelíssimo filho de São Francisco!

Em Lisboa nascestes e fostes batizado,

Em Roma, coroado.

Vosso pai livrastes.

As causas perdidas achastes,

As esquecidas, lembrastes.

Assim vos peço meu glorioso Santo Antônio,

Pelas ondas do mar em que passastes

Pela coroa que na vossa cabeça abristes,

Pelo hábito que vestistes,

Pelo cordão que vos cingistes,

Pelo breviário que perdestes e que no fim deles achastes.

Eu vos peço, meu glorioso Santo Antônio, por aquela hora que vos revestes, pelo altar que subistes, pela missa que dissestes, pela hóstia que consagrastes, pelo cálice que pela primeira vez levantastes e o Senhor nele achastes, ( aqui se faz o pedido).

Por esse merecimento, meu Santo Antônio, que tiveste do Senhor, atende esse meu pedido…

Pelo sermão que pregastes, pelo aviso que fosses livrar vosso pai que estava sentenciado à forca, em Lisboa, vós pedistes, meu glorioso Santo Antônio, que aos fiéis que escutavam o vosso sermão que rezassem 3 ave-marias (reza-se 3 ave-marias) e fostes livrar vosso pai e voltastes. Nenhuma falta fizestes ao vosso sermão. Espero ser atendido (a) no meu pedido, glorioso Santo Antônio.

Pelo vosso patrocínio, pelo vosso misericordioso coração, pela bênção de vossa mãe e madrinha, pelo amor de meu Senhor Jesus Cristo, Amém.”

Oração de São João

“Ó, glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do divino redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua santíssima mãe, que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça de que fostes maravilhosamente enriquecido desde o ceio materno, e por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus, ardentemente vos suplico, que me dê a graça de o amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte.

Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção a Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi com pressa à casa de vossa mãe Isabel, para serdes livre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo.

Se me conseguires estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certa de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei minha alma e no céu convosco e com todos os anjos e santos amarei e louvarei a Jesus e a Maria entre gozos e delícias eternas. Amém”.

Oração de São Pedro

“Glorioso São Pedro, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo; eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso súdito e filho.

Uma graça vos peço com toda minha alma: guardai-me sempre unido a vós e fazei que antes me seja arrancado do peito meu coração do que o amor e a plena submissão que vos devo nos vossos sucessores, os Pontífices Romanos.

Viva e morra como filho vosso e filho da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Assim seja.

Ó Glorioso São Pedro, rogai por nós que recorremos a vós. ”

