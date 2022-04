Da Redação

Favorito ao prêmio, Arthur bate 13 milhões de fãs no Instagram

Após enfrentar quatro Paredões, ir para o quarto secreto e brigar com quase todos os confinados, Arthur Aguiar segue sendo um favoritos ao prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB22. O ator, inclusive, acaba de alcançar a marca de 13 milhões de seguidores no Instagram.

Para comemorar o feito, os administradores da conta oficial de Arthur publicaram um agradecimento aos “pontos de luz” na tarde deste sábado (9/4).

“Quanta coisa já vivemos! Quantas pessoas incríveis o Arthur teve ao longo da vida que o apoiam há anos! Quantas pessoas novas chegaram, e se permitiram enxergá-lo mais a fundo, conhecê-lo cada dia melhor e embarcar nessa aventura com ele e com a gente. Essa experiência por si só já é transformadora pra ele, mas se torna ainda mais grandiosa por termos vocês!”, seguiu a equipe.

“Independentemente de qualquer coisa, vocês nunca deixaram que ele jogasse sozinho e continuam sendo os maiores aliados dele no programa e fora dele. Bora com tudo pra essa reta final”, concluíram.

Com informações: Metrópoles