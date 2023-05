Faustão se pronuncia e explica saída da Band: “Desgastante”

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O apresentador explicou que pretende tirar um tempo para si mesmo

Durante a semana, a notícia de que o Faustão estaria deixando a Band surpreendeu todos os seus fãs. O apresentador estava com um programa diário na emissora. O comunicador, entretanto, se manifestou e explicou porque optou em deixar a atração e o canal. A reportagem é do portal Metrópoles.

continua após publicidade .

“Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado”, explicou o apresentador, se referindo à baixa audiência, em entrevista ao Notícias da TV.

- LEIA MAIS: Faustão deixa de apresentar seu programa na Band

continua após publicidade .

O apresentador explicou que pretende tirar um tempo para si mesmo. “Eu estou na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente para curtir amigos, curtir a família. Estava num ritmo acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia… Embora seja gravado só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira”, declarou.

Faustão encerrou explicando que o encerramento do contrato não teve multa para nenhum dos dois lados. “Foi uma decisão [a ruptura com a Band] muito serena. A bola agora continua com o João, com a Anne, enfim, abrir espaço para os novos, os jovens”, encerrou.

Siga o TNOnline no Google News