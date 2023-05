Faustão deixa de apresentar seu programa na Band

Da Redação

Faustão

Faustão não estará mais à frente de seu programa na Band a partir de junho. Segundo o colunista Lucas Pasin, do portal UOL, o apresentador informou sua decisão, nesta quarta-feira (17/5), durante uma reunião com a diretoria do programa. Como seu contrato com a emissora só termina em 2026, o destino de Fausto ainda é incerto por lá.

De acordo com fontes do jornalista, Faustão fica no ar até o próximo dia 31. A emissora estaria estudando a possibilidade de João Guilherme Silva e Anne Lottermann seguirem com a programação até julho, quando estreará uma nova atração para o horário nobre da Band. Outra opção seria exibis reprises do programa de Faustão até definirem como fica a grade.

Por enquanto, ainda não foi definido se o apresentador vai assumir outro programa ou sairá do quadro de apresentadores do canal. Nem mesmo os diretores foram informados sobre os próximos passos.

Nessa segunda passagem do apresentador pela Band, que já tem um ano e meio, ele chegou a abrir mão de seu salário e investiu capital próprio para conseguir realizar os quadros que sonhava em seu programa, como a Dança das Feras e a Pizzaria do Faustão.

Estopim para a saída de Faustão da Globo

A entrevista de Luciano Huck a Pedro Bial foi o estopim para a decisão da Globo de antecipar a saída de Fausto Silva do Domingão do Faustão seis meses antes do previsto. Nos bastidores da emissora, comenta-se que Faustão não foi avisado antes sobre a entrevista e acabou sendo pego de surpresa. Apesar de ter confirmado sua ida para a Band, ele nunca falou sobre o assunto no seu programa, nem em nenhuma atração na emissora, justamente por não haver um combinado prévio sobre o anúncio.

O apresentador estava esperando combinar com a empresa uma forma de falar sobre o assunto que fosse boa para ele e para a Globo. Sendo assim, Faustão se sentiu desrespeitado em ver Luciano Huck falando sobre lhe substituir sem que ele tivesse falado primeiro sobre sua saída. Foi o apresentador do Domingão quem se antecipou e pediu uma reunião para falar sobre o assunto e o resultado é o que todos já sabem: ele não volta mais para a atração.

Nos bastidores da Globo fala-se muito sobre o receio de deixar o apresentador – que está magoado e extremamente irritado com o anúncio de Luciano ao Conversa com Bial – ao vivo no programa domingo. Quem conhece Faustão sabe que ele não tem papas na língua e que corria o risco de ele falar o que não deve sobre o assunto no Domingão. Para evitar qualquer constrangimento maior, optou-se por antecipar sua saída.

Com informações: Metrópoles

