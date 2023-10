Fátima Bernardes surpreende ao falar sobre fim do casamento com Bonner

Fátima Bernardes comentou sobre fim do casamento com Bonner

Após a comoção com o fim do casamento de Sandy e Lucas Lima, a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes relembrou a repercussão do fim do casamento de 26 anos com William Bonner. Assim como foi com o músico e a cantora, muitas pessoas diziam que não acreditavam mais no amor.

“Não entendo o motivo. A gente anunciou a separação de uma maneira tão tranquila, estava tão sedimentado… Um casamento de 26 anos foi um casamento de sucesso. Não tem motivo para não acreditar no amor”, analisou a apresentadora.

Fátima e Bonner tinham um relacionamento de muita compreensão e companheirismo. Após o nascimento dos trigêmeos Vinicius, Laura e Beatriz, de 25 anos de idade, ela passou a dividir a bancada do Jornal Nacional com Bonner.

“Cheguei muito cedo à TV, aos 25 anos. Um ano depois já estava apresentando. Não acho que abri mão de nada porque meu sonho era estar ali. Depois me casei com William e como tínhamos a mesma profissão, havia uma compreensão e entrega profissional mútua. Facilitava muito e funcionou superbem. Nem acho que adiei o sonho de ser mãe”, disse Fátima.

Em seguida, falou sobre quando engravidou. “Começamos a tentar ter um filho quando eu tinha 32 anos, mas tivemos dificuldade de engravidar. Fizemos a fertilização, engravidei e quando fui para o Jornal Nacional já estava com as três crianças.”

Apesar de em casa terem uma parceria na criação das crianças, Fátima recorda que por conta do machismo havia mais cobrança do público em relação a ela ser uma boa mãe. “A gente sente que há um julgamento sobre as mulheres”, afirmou a apresentadora.

