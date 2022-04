Da Redação

Fátima Bernardes deixa o Encontro e assume o The Voice Brasil

A Globo anunciou uma série de mudanças na escala de apresentadores: Fátima Bernades, em junho, sai do Encontro e vai comandar o The Voice Brasil.

continua após publicidade .

A partir de outubro, ela apresentará a décima primeira temporada do The Voice Brasil, que promete reviravoltas surpreendentes do início ao fim.

O Encontro passará a ser comandado por Patrícia Poeta, na companhia de Manoel Soares, diretamente de São Paulo. A dupla discutirá assuntos que estão na pauta do dia, promoverá bate-papos e apresentações musicais. A transferência do programa para São Paulo, onde o time do Mais Você’ também está instalado, vai garantir maior sinergia entre as produções.

continua após publicidade .

Ana Maria Braga, acompanhada de seu novo parceiro de bancada, seguirá à frente do Mais Você, trazendo para o público suas receitas e dicas culinárias, convidados especiais, frases inspiradoras, além da crítica bem-humorada dos assuntos de interesse do brasileiro.

Com informações, Metrópoles