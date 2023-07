Fátima Bernardes conquista novo programa na televisão; saiba qual

Siga o TNOnline no Google News

A apresentadora Fátima Bernardes ganhou um novo programa na televisão. Depois do sucesso no programa "Encontro", da TV Globo, e também ao assumir o "The Voice", ela confirmou que terá uma nova atração na televisão.

Nesta sexta-feira (7), a comunicadora confirmou que terá um programa no GNT a partir de outubro deste ano. Por enquanto, os detalhes da atração não foram revelados, mas ela já confirmou que terá dois convidados e muita conversa.

“Avisa que eu cheguei! Aonde? Ao melhor lugar para conversas sinceras e papos saudáveis, sempre com dois convidados. Em outubro, no GNT”, disse ela no vídeo de divulgação.

Fonte: Revista Caras.



