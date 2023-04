Fãs suspeitam de affair entre Juliette e atleta de crossfit

Da Redação

Juliette e cossfiteiro podem estar juntos

A cantora e ex-bbb Juliette pode ter um novo affair e os fãs já até suspeitam de quem pode ser. De acordo com a coluna do jornalista Leo Dias, o novo pretendente seria Kaique Cerveny, um atleta de crossfit. Por meio de Stories compartilhados pelos dois, é possível ver que ambos passearam em uma lancha no Rio de Janeiro neste domingo (16/4).

Em um dos momentos compartilhados por Juliette, é possível identificar as costas de um homem parecido com Kaique através do reflexo nas lentes dos óculos escuros da influenciadora. Kaique também compartilhou um Story em que mostrou estar em uma lancha durante o domingo de sol no Rio de Janeiro.

Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, Kaique Cerveny compartilha a rotina diária de treinos nas redes sociais.

As informações são do Leo Dias, do Metrópopes.

