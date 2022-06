Fãs falam em possível separação de Simone e Simaria; entenda

Da Redação

Depois da promessa de um pronunciamento feito pela dupla Simone e Simaria nas redes sociais, fãs das irmãs especularam se elas iriam separar suas carreiras.

Um hora depois, no entanto, as duas apenas brincaram com a situação ao lembrar que o clipe de uma de suas novas músicas, "Amiga", está disponível (desde 29 de abril).

PRONUNCIAMENTO OFICIAL pic.twitter.com/5LMkuCskoM
June 15, 2022

Fãs especulam nas redes sociais sobre uma possível separação desde que um áudio vazou com uma discussão da dupla durante a gravação do "Programa do Ratinho", no começo de maio.



Simaria afirmou a seguidores do Instagram que fizeram as pazes logo em seguida e que tudo não passou de um desentendimento entre irmãs.

No entanto, na madrugada do sábado (10), a cantora se atrasou mais de uma hora para o show da dupla em Caruaru (PE), e a apresentação foi iniciada apenas por Simone.

Desde que foi lançado, o clipe de "Amiga" chegou ao 1º lugar do ranking nacional "Em Alta" do YouTube, dos lançamentos que cresceram mais rápido.

No vídeo ao vivo, elas incorporam as personagens da música, sentadas frente a frente.

O drama dos versos, que no começo parece um lamento amoroso comum, tem um final inesperado. Na plateia, os fãs ficam de boca aberta. Na internet, o sertanejo em forma de novelinha viralizou.

