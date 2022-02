Da Redação

Fãs do Maroon 5 acampam em portão do Allianz Parque

A história de que fãs do britânico Harry Styles estariam acampados na entrada do Allianz Parque, em São Paulo, para um show que está programado para acontecer só em 6 de dezembro agitou as redes sociais ao longo desta semana. O Twitter foi bombardeado com críticas sobre a suposta decisão do grupo em ficar por cerca de 10 meses no local, na esperança de conseguir ficar perto do ídolo pop.

A reportagem do Portal R7 foi até a porta do estádio e conversou com uma das responsáveis pela barraca. A jovem, que não quis dar entrevista por conta dos ataques na internet, contestou que o acampamento seja para a apresentação do ex-integrante do One Direction.

Segundo ela, os 28 amigos estão se revezando para a turnê de lançamento do novo álbum do Maroon 5, que passa pela capital paulista em 5 de abril. Existe, inclusive, uma escala de plantão para que as pessoas possam fazer outras coisas durante o período de espera.

"Nós estudamos, trabalhamos. Nós estamos nos revezando para o show do Maroon 5, que vai acontecer em abril, não para o do Harry Styles, como estão inventando. Há fãs do cantor, mas esse acampamento não é para ele. Nós achamos que ainda não há necessidade", disse.

Sobre as críticas, a fã afirmou que o grupo decidiu não falar abertamente sobre o assunto após as mensagens de ódio nas redes sociais. "Não ligamos para a opinião dos outros. Assim como alguns saem no fim de semana para beber, nós escolhemos ficar para conseguir um lugar perto da grade", disse a fã.

Os boatos começaram após os ingressos para a turnê de Harry, intitulada Love On Tour 2022, se esgotarem em questão de minutos. A abertura das bilheterias, que comercializaram as entradas remanescentes, reuniu uma multidão de pessoas em busca da última chance de acompanhar a apresentação.

Em dezembro de 2021, o Maroon 5 confirmou dois shows no Brasil, um em São Paulo, em 5 de abril, no Allianz Parque, e outro em Porto Alegre, em 6 de abril, no Centro de Eventos Fiergs, área externa.

A turnê JORDI traz o sucesso Beautiful Mistakes e o último single pop Memories, que ultrapassou a marca de 1 bilhão de streamings no Spotify e acumulou mais de 803 milhões de visualizações no YouTube.

Com informações: R7