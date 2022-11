Fantasia de Homem Invisível 'buga' a internet e viraliza; entenda

Da Redação

Fantasia 'bugou' a net nesta segunda (31), quando foi comemorado Halloween

Nesta segunda-feira (31) é celebrado o Dia das Bruxas (#Halloween) nos Estados Unidos e em vários países do mundo. Normalmente, as crianças, e mesmo os adultos, escolhem fantasias de personagens famosos, de bruxas, de zumbis e outros seres mitológicos.

Mas uma mãe que mora em Lanarkshire, na Escócia, não poupou criatividade e criou um look bastante inusitado para seu filho: um homem invisível vestido com jaqueta e calça beges, andando de forma elegante com suspensórios vermelhos, gravata borboleta, óculos e chapéu de feltro.

A roupa em si não traz nada de novo, mas o que está intrigando internautas, após a publicação das fotos da fantasia viralizarem no último sábado (29), é que parece que não há ninguém por trás da vestimenta.

Apesar de a britânica não ter usado nenhuma mágica, o filho dela está apenas vestido de preto e escondido nas roupas. Além disso, um fio segura o chapéu e os óculos; a gravata está no topo da cabeça da criança.

