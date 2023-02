Famosos revertem procedimentos estéticos e se sentem mais bonitos

Da Redação

Gkay

fonte: Reprodução/Instagram Gkay

A moda agora é ter uma beleza natural. Por isso, cada vez mais celebridades estão revertendo procedimentos estéticos que até pouco tempo atrás estavam em alta. Gkay puxa a lista de famosos que resolveram recuperar os traços naturais do rosto. Recentemente, a influenciadora e comediante removeu o preenchimento que tinha na região do malar. Além disso, ela já havia retirado o preenchimento labial

fonte: Reprodução/Instagram Gabi Martins

Gabi Martins retirou o preenchimento que fez nos lábios e no queixo. Ela falou sobre o assunto, por meio das redes sociais. "Sim, gente, eu me arrependi de alguns. Achei que eu tinha feito um pouco mais nos lábios e retirei um pouco [do preenchimento] aqui [nos lábios] e no queixo", afirmou a cantora ao responder à pergunta de um internauta

fonte: Reprodução/Instagram Flavia Pavanelli

Flavia Pavanelli também retirou o preenchimento labial e mostrou o resultado da mudança aos seguidores. Ela ainda comentou como a reversão lhe fez bem. "Eu até falei: 'Gente, eu estou me reconhecendo, acho que eu rejuvenesci'. Eu estou feliz: eu olho no espelho e volto a me reconhecer", disse, em entrevista à revista Quem

fonte: Reprodução/Instagram Deolane Bezerra

Deolane Bezerra também decidiu retirar o preenchimento labial. Ela mostrou que o processo de reversão já causou mudanças aparentes na boca. "Boquinha", escreveu a advogada e influenciadora digital ao publicar um vídeo de si mesma nos stories do Instagram. "Gente do céu, está diminuindo mais ainda. Está cheio de creme", disse, referindo-se aos próprios lábios

fonte: Reprodução/Instagram Mara Maravilha

Mara Maravilha reverteu uma rinomodelação. O procedimento não cirúrgico muda o formato do nariz com a aplicação de ácido hialurônico. "O ácido hialurônicco é um preenchedor, então ele preenche o nosso nariz, vai dar volume. Ele [outro profissional] não tinha indicação nenhuma para colocar ácido hialurônico no nariz da Mara", afirmou a profissional responsável pela reversão. "Então, nós vamos remover [o ácido hialurônico], para deixar esse nariz mais fininho", completou.

fonte: Reprodução/Instagram Virginia Fonseca

Em novembro de 2021, Virginia Fonseca retirou a extensão de cílios. Apesar de ser um procedimento estético não invasivo, a aplicação é demorada e pode levar mais de um mês para ser concluída. Após a mudança, a influenciadora recebeu vários elogios de seus seguidores

fonte: Reprodução/Instagram Fiorella Mattheis

Fiorella Mattheis fez uma cirurgia para retirar as próteses de silicone dos seios. Ela falou sobre o explante nas redes sociais. "Foi a melhor decisão da minha vida, todas as dores e mastite [inflamação nas mamas] sumiram... Me sinto muito mais bonita, feminina e sexy! Engraçado que colocar o silicone, teoricamente, é por esses motivos, né...", refletiu. "Como é importante a gente aceitar e se amar do jeito que é. Essa, sim, é nossa melhor versão!", acrescentou. Especialistas destacam, no entanto, que não existe comprovação científica da relação entre os implantes mamários e um conjunto de sintomas chamado popularmente de breast implant illness (doença do implante mamário, em tradução livre)

fonte: Reprodução/Instagram Lucas Lucco

Lucas Lucco reverteu totalmente a harmonização facial dele em 2021. Ele ficou com a autoestima abalada por causa do procedimento. "Comecei a me reconhecer mais, a gostar mais da minha aparência já faz uns meses. Então, pro pessoal que pergunta, eu estou muito satisfeito. Assim que a gente conseguiu retirar todo o produto, consegui voltar com minhas expressões normais", contou ele nos stories do Instagram

Com informações: r7

