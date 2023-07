Famosos mostram apoio à Seleção Brasileira feminina na Copa; veja

Nesta segunda-feira (24), a Seleção Brasileira Feminina de Futebol estreia na Copa do Mundo e recebeu apoio de famosos que também estão na torcida por nossas meninas! Nas redes sociais, artistas demonstraram apoio à equipe.

continua após publicidade

Artistas como as atrizes Paolla Oliveira e Larissa Manoela, o cantor Zeca Pagodinho e o jogador de futebol Richarlison usaram o Instagram para declararem que estão na torcida.

A seleção abriu o placar com um gol de Ary Borges aos 19 minutos do jogo contra o Panamá. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Ary marcou mais um gol. Aos 48 minutos Bia marcou o terceiro gol para a seleção brasileira, e aos 70 Ary mais uma vez fez gol finalizando o placar com 4x0 para o Brasil.



O próximo jogo da seleção feminina de futebol acontece no sábado (29), às 07:00 horas da manhã no horário de Brasília contra a seleção da França.

Siga o TNOnline no Google News