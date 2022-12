Famosos lamentam a morte de Pelé na redes: 'Sempre será um herói'

Da Redação

O ex-jogador morreu por conta de uma infecção generalizada em decorrência da evolução do câncer de cólon, segundo um boletim médico

O maior jogador de futebol de todos os tempo, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, morreu, na tarde dessa quinta-feira (29), aos 82 anos. Diversos famosos foram às redes sociais para lamentar a partida do ex-atleta.

Muitos deles relembraram os momentos marcantes da vida de Pelé. Lucio Mauro Filho publicou um longo texto e afirmou que o Rei do futebol é “eterno”.

“Pelé Eterno não é apenas o título de uma cinebiografia, mas sim uma definição de um legado, de tudo que representa esse cara para história”, escreveu ele, em um trecho da homenagem.

“Descanse em paz Rei Pelé”, escreveu Emicida. Veja as reações:

Descanse em paz Rei Pelé. pic.twitter.com/j6p6RfJfjX — emicida (@emicida) December 29, 2022

O Maior de todos! 👑

Descanse em paz! Pelé 🖤

Força aos familiares e amigos!! Press F to pay respects pic.twitter.com/l3qK0M9HTp — Gaules (@Gaules) December 29, 2022

Pelé colocou o Brasil no mapa. Por ele somos o país do futebol. Obrigada, Rei.

Pelé precisou ser hospitalizado no dia 29 de dezembro no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, depois de apresentar um anasarca (inchaço generalizado) e insuficiência cardíaca descompensada. Segundo boletim do hospital Albert Einsten, a causa da morte foi uma infecção generalizada em decorrência da evolução do câncer de cólon.

Com informações do Metrópoles.

