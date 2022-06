Famosos fazem homenagens a Marilu Bueno: “Grande perda”

Da Redação

A atriz morreu nesta quarta-feira (22/6) no Rio de Janeiro

Depois do anúncio da morte da atriz Marilu Bueno no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22), famosos usaram as redes sociais para prestar homenagens a artista. Ela estava internada em estado grave no Hospital Miguel Couto, mas a família não revelou o motivo.

Entre as pessoas que prestaram homenagens à atriz está Juliana Paiva, que contracenou com Marilu em Salve-se Quem Puder. “Me lembro dela entrando na sala de caracterização ‘tocando o terror’, super animada com a novela e com a personagem”, escreveu. Ary Fontoura relembrou a amizade de longa data e desejou que ela descanse em paz.

Outro admirador da atriz que falou sobre a morte foi Marcos Caruso. O ator agradeceu pela grande comediante que ela foi: “Obrigado pelos risos, pela genial primeira Olímpia de Trair e Coçar é só Começar”.

Com informações, Metrópoles.