Famoso entrega opinião da mãe de Vini Jr sobre namoro com Virginia: veja vídeo

O fim inesperado do namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr ganhou mais um capítulo. Na última segunda-feira (18) durante a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026, o carnavalesco Milton Cunha deixou escapar uma nova informação envolvendo o ex-casal. (Vídeo abaixo)

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Em entrevista ao Globo Esporte, Milton foi questionado por um repórter a respeito do término da relação da influenciadora com o jogador de futebol. O famoso, por sua vez, entregou que Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr, não aprovava a união.

“Acabou. A mãe não gostava, não, né? A sogra, mãe do Vini, não era a favor do babado. A gente fazia pergunta, ela fazia cara de ‘alegoria ainda não entrando na Avenida’, sabe? Que ainda não acendeu, então…“, declarou o carnavalesco.

Vale lembrar que, horas antes de revelar publicamente o fim do namoro com o atleta do Real Madrid, Virginia Fonseca estava ao lado da mãe e do irmão do jogador no Estádio Bernabéu, prestigiando uma partida do clube. As duas, inclusive, sempre foram bastante próximas desde o início do affair entre a loira e o famoso. O término da relação foi anunciado pela influenciadora na manhã de sexta-feira, 15 de maio, após 6 meses de união.

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Informações: Revista Caras

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