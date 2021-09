Da Redação

Família Nardoni não quer que assassinato vire série

Com o sucesso dos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, estrelados por Carla Diaz e Leonardo Bittercourt, os diretores do longa, Raphael Montes e Ilana Casoy, querem produzir uma série sobre caso Nardoni. No entanto, a família de Alexandre, condenado pelo assassinado da filha, pretende ir à justiça proibir a reprodução do material.

Segundo informações do Portal R7, a produção, deve contar com seis episódios e pretender abordar o caso da menina de 5 anos de idade que foi jogada do sexto andar de um prédio no distrito da Vila Guilherme, em São Paulo, na noite de 29 de março de 2008.

A ideia é ouvir todas as testemunhas envolvidas no caso, inclusive o pai e a madrasta. No entanto, a família de Alexandre, que é composta de advogados, pretende impedir na Justiça a produção da série, pois ficou muito marcada pelo ocorrido. Não quer relembrar o caso.

Com bom comportamento e trabalhando dentro do presídio, Alexandre Nardoni teve a pena reduzida. Desde 2019 o pai de Isabella cumpre pena em regime semiaberto. Já Anna Carolina foi em 2017 para o regime semiaberto, mas perdeu esse direito em 2020 após infringir uma regra do presídio.

