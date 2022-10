Família defende saída de Thomaz de A Fazenda 14; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sua família e equipe chocou a internet ao comunicar que não farão o costumeiro mutirão de votos

Thomaz Costa, de 22 anos, está entre os candidatos que disputam a roça de A Fazenda 14, da Record TV. Sua família e equipe chocou a internet ao comunicar que não farão o costumeiro mutirão de votos pela permanência do ator no reality.

continua após publicidade .

Confinado, o jovem vem mostrando sinais de que não quer permanecer no programa. “O Thomaz não aguenta mais ficar no reality e precisa da nossa ajuda", afirmou o comunicado da família.

LEIA MAIS: Thomaz tenta tirar a própria vida em A Fazenda 14



continua após publicidade .

“Thomaz está na roça e diante de tudo que vem acontecendo, nós da equipe e família decidimos optar por não fazer mutirão ou alguma campanha para ele permanecer”, começa o texto. “Ele claramente não está bem psicologicamente, e pensando na sua saúde mental, esse é o nosso posicionamento.”

Além disso, a equipe do ator também publicou um vídeo em que o artista diz que tem medo de “ir para a roça e não sair” e que perdeu a vontade de jogar e a essência do jogo. “Não tem R$ 1,5 milhão que compre a minha saúde mental”, acrescenta ele, no trecho publicado.

“Todos os transtornos mentais não devem ser minimizados, mas sim respeitados, pois o sofrimento de fato existe”, completa o comunicado.

continua após publicidade .





Fonte: Informações da Banda B.

Siga o TNOnline no Google News