Família compartilha tradição de nomes com prefixo 'Sil' e viraliza; veja





Uma reunião familiar despretensiosa ganhou as redes sociais nos últimos dias devido a uma característica incomum partilhada por quase todos os seus integrantes. Um vídeo que circula na internet mostra que os membros de uma mesma família compartilham a tradição de registrar os filhos com nomes que começam obrigatoriamente com a sílaba "Sil". A gravação, realizada durante uma festa de aniversário, expõe a criatividade nas escolhas que cruzam diferentes gerações.

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A dinâmica do registro é simples: uma pessoa com um microfone portátil aborda individualmente os convidados da festa e questiona seus respectivos nomes. As respostas revelam uma lista extensa de variações baseadas no mesmo prefixo, incluindo desde opções mais tradicionais até combinações raras e exclusivas.

Tradição familiar chama a atenção na web - Foto: Reprodução/Instagram @silvanamirandac Tradição familiar chama a atenção na web - Foto: Reprodução/Instagram @silvanamirandac

A persistência do padrão chama a atenção pela sonoridade e pela quantidade de parentes integrados ao costume. Entre os homens abordados no vídeo, estão ainda "Silvenio", "Silcrécio", "Silvanio" e "Silbérico".

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As mulheres da família mantêm o mesmo critério de batismo. Ao longo do corredor e das salas da residência onde ocorre o evento, as entrevistadas revelam identidades como "Silmara.", "Silmayana.", "Sildievelyn.", "Sildienia." e "Sildeilza.". O vídeo é encerrado por uma jovem que filma a si mesma e conclui de forma direta: "Silvana".

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Até o momento, a postagem original acumula 63,4 mil visualizações e vários comentários de internautas impressionados com a capacidade da família de encontrar tantas ramificações para a mesma base nominal. De acordo com a legenda da publicação, o encontro festivo ainda não contava com a totalidade dos membros, indicando que a lista de pessoas com o prefixo "Sil" na árvore genealógica é ainda maior.