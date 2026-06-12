Falha em serviços da Meta deixa Instagram e Facebook fora do ar

Os aplicativos Instagram e Facebook, ambos pertencentes à Meta, apresentaram instabilidade na manhã desta sexta-feira (12). De acordo com a plataforma de monitoramento Downdetector, as notificações de erro começaram a registrar um pico por volta das 10h40. Até o momento, os serviços das duas redes sociais ainda não foram completamente normalizados.

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Diante do apagão, internautas recorreram ao X, antigo Twitter, para relatar as falhas e checar se o problema era geral. Entre as principais queixas registradas na rede vizinha, os usuários destacaram a impossibilidade de abrir perfis e o encerramento inesperado de sessões, fazendo com que as contas fossem desconectadas automaticamente dos servidores.

Em publicações feitas no X, diversas pessoas manifestaram dúvida e frustração com a pane nas ferramentas da Meta. Um internauta questionou se o Instagram e o Facebook haviam caído para mais alguém, enquanto outro relatou que sua conta havia deslogado sozinha e apresentava erro ao tentar realizar um novo login.

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Até a última atualização, o site Downdetector não havia divulgado dados detalhados sobre a extensão do problema ou o número exato de relatórios de falha recebidos.