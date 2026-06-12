Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
REDES SOCIAIS

Falha em serviços da Meta deixa Instagram e Facebook fora do ar

Plataforma Downdetector registrou pico de reclamações sobre os aplicativos na manhã de hoje; Meta ainda não se pronunciou sobre as causas do problema

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 11:25:16 Editado em 12.06.2026, 11:25:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Falha em serviços da Meta deixa Instagram e Facebook fora do ar
Autor Diante do apagão, internautas recorreram ao X - Foto: Reprodução

Os aplicativos Instagram e Facebook, ambos pertencentes à Meta, apresentaram instabilidade na manhã desta sexta-feira (12). De acordo com a plataforma de monitoramento Downdetector, as notificações de erro começaram a registrar um pico por volta das 10h40. Até o momento, os serviços das duas redes sociais ainda não foram completamente normalizados.

📰 LEIA MAIS: Virginia Fonseca exibe figurino temático para a Copa nos EUA e Vini Jr. reage

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Diante do apagão, internautas recorreram ao X, antigo Twitter, para relatar as falhas e checar se o problema era geral. Entre as principais queixas registradas na rede vizinha, os usuários destacaram a impossibilidade de abrir perfis e o encerramento inesperado de sessões, fazendo com que as contas fossem desconectadas automaticamente dos servidores.

Em publicações feitas no X, diversas pessoas manifestaram dúvida e frustração com a pane nas ferramentas da Meta. Um internauta questionou se o Instagram e o Facebook haviam caído para mais alguém, enquanto outro relatou que sua conta havia deslogado sozinha e apresentava erro ao tentar realizar um novo login.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de curiosidades

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até a última atualização, o site Downdetector não havia divulgado dados detalhados sobre a extensão do problema ou o número exato de relatórios de falha recebidos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Facebook Falhas instagram meta Tecnologia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV