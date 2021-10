Da Redação

Facebook pode mudar de nome para acabar com má fama

Depois de denúncias de ex-funcionários, escândalos no governo e panes globais, o Facebook está prestes a passar por um rebrand.

De acordo com o site The Verge, o novo nome da empresa de Mark Zuckerberg é guardado em segredo até mesmo entre as pessoas que ocupam os cargos mais altos do Facebook. A previsão é de que anúncio ocorra em 28 de outubro, durante a Connect, conferência anual da companhia.

A mudança quer refletir a nova obsessão da empresa: construir um metaverso, mundo digital em que as pessoas podem usar diferentes dispositivos para se mover e se comunicar usando avatares. A expectativa é de que o novo nome tenha relação com Horizon, que denomina a versão em realidade virtual do Facebook.

A fonte ainda explicou ao The Verge que a intenção é posicionar o aplicativo do Facebook como só um dos produtos do conglomerado, que controla também o Instagram, o WhatsApp e a empresa de realidade virtual Oculus.

As informações são do site The Verge