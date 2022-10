Fábio Trindade, explica mudança no mercado da música

Da Redação

O empresário se consolidou no mercado digital após mais de duas décadas se dedicando ao ramo de entretenimento

Com vasta experiência na indústria da música, a criação da agência de influencer digital foi a forma que o empresário Fábio Trindade, em meio a pandemia, inovou com muita ousadia, apostou em um novo empreendimento. A Aloha Influencer está há um ano e meio em atividade e é já considerada a maior agência de influenciadores digitais da América Latina, tendo em seu casting nomes como Beca Barreto, que está entre as cinco maiores influenciadoras digitais do TikTok no Brasil, a atriz global e influencer Mel Maia, Duda Wendling e Gabriela Moura, sucesso nas redes sociais de todo o mundo que acumula quase nove milhões de seguidores na rede social de música, tendo seu público em mais de 80% nos Estados Unidos e Europa, sendo uma das tiktokers mais seguidas do mundo, com um alcance incalculável.

Inovador, inclusive, é uma das características do empresário, formado em Publicidade, com especialização em International Business (negócios internacionais), nos Estados Unidos, na Everest University. Fábio sempre teve um talento nato para empreendedorismo e a criação de novos projetos e, atualmente, atende praticamente todos grandes artistas Brasil e do mundo com desenvolvimento e planejamento de estratégias de marketing através digitais influencers para potencializar músicas.

Dados sobre o comportamento dos usuários da rede social, levantados pelo TikTok, revelam que 72% das pessoas passaram a utilizar a plataforma nesse período. A pesquisa releva também que 68% acham a rede viciantes, 66% conheceram produtos por meio dessa ferramenta digital e 53% desejam encontrar suas marcas no TikTok, por exemplo. Fábio comemora o sucesso da agência e os números crescentes. “Hoje contamos com mais de 70 influenciadores digitais de vários nichos, somando mais de 300 milhões de seguidores em todas as plataformas. A partir do nosso planejamento conseguimos entregar resultado direcionado de acordo com a necessidade de cada cliente, ressalta Fábio Trindade, CEO da Aloha Influencer. “Os Aplicativos de música e dança transformaram a forma de criar, produzir e consumir música. Com isso, montamos uma estrutura capaz de atender o mercado de forma efetiva, intermediando o contato dos produtores com os influenciadores, provocando uma onda de sucesso”, conclui.

