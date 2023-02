Fábio Jr. dá beijão na esposa durante viagem: "Te amo"

Da Redação

Nos registros, o artista e a amada apareceram com looks de verão, curtindo um lindo dia de sol

Fábio Jr. esbanjou muito romantismo ao comemorar o "Valentine's Day", o dia dos namorados em alguns países, como nos Estados Unidos. Ao lado da esposa, Fernanda Pascucci de 45 anos, o cantor, de 69, postou um álbum de fotos de uma viagem romântica do casal.

Em seu perfil do Instagram, a sequência de imagens publicadas mostra os pombinhos trocando beijos e carinhos em uma praia paradisíaca. Nos registros, o artista e a amada apareceram com looks de verão, curtindo um lindo dia de sol.

“Feliz Valentine's pro meu amor! Te amo muitão!”, escreveu o cantor na legenda da publicação. Fábio Jr e Fernanda Pascucci levam uma vida a dois longe dos holofotes. Discretos, eles costumam fazer raras aparições em público. Em 2021, eles completaram 10 anos de união.

Veja:

