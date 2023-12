Fabiano, Gaby e Juju Menotti fazem chá revelação do novo bebê

Fabiano e Gaby menotti, grávida de 18 semanas fizeram um chá revelação reservado em um estúdio, juntamente com a primogênita do casal Juju Menotti. Gaby optou em fazer algo mais reservado até por conta da agenda corrida do marido, que faz dupla com César Menotti.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Radicalizou! Gretchen tira os pelos e exibe o resultado

Fabiano e Gaby Menotti serão pais de mais uma menina! A voz da primogênita, Juju Menotti, foi a trilha sonora para o comovente chá revelação do bebê. Anunciação, de Alceu Valença, foi a canção escolhida e interpretada por Juju.

continua após publicidade

A gravidez foi anunciada em primeira mão pelo portal LeoDias, em outubro.

Foto por Foto/Divulgação

Com informações de Léo Dias.

Siga o TNOnline no Google News