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FIM DA BATALHA

Fabiana Justus emociona ao revelar fim de tratamento: ‘Realmente acabou’

Ela compartilhou registros ao lado do médico responsável pelo acompanhamento e celebrou o momento com uma mensagem emocionante; veja

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 16:41:06 Editado em 12.05.2026, 16:41:01
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Fabiana Justus emociona ao revelar fim de tratamento: ‘Realmente acabou’
Autor Foto: Instagram/Reprodução

A influenciadora Fabiana Justus (39) emocionou os seguidores ao anunciar o fim do tratamento contra a leucemia mieloide aguda (LMA). A filha do empresário Roberto Justus (71) celebrou a nova fase após meses de internações, quimioterapia e transplante de medula óssea.

Nas redes sociais, Fabiana compartilhou registros ao lado do médico responsável pelo acompanhamento e celebrou o momento com uma mensagem emocionante, comemorando o fim da fase mais intensa do processo de recuperação.

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Tratamento contra leucemia mobilizou seguidores

Fabiana Justus tornou público o diagnóstico de leucemia no início de 2024 e, desde então, passou a dividir detalhes da rotina hospitalar com os fãs. Ao longo dos últimos meses, ela mostrou momentos delicados da recuperação, incluindo sessões de quimioterapia, internações e o transplante de medula óssea.

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A influenciadora também usou as redes sociais para conscientizar seguidores sobre a importância da doação de medula e sobre os desafios enfrentados durante o tratamento.

Agradeceu médico responsável pelo tratamento

Ao anunciar o encerramento do tratamento, a influenciadora fez questão de agradecer ao médico e à equipe hospitalar que estiveram ao seu lado durante toda a jornada.

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“Algumas das selfies tradicionais com meu médico (e anjo) Dr. @nelsonhamer. Hoje tive consulta e meu tratamento realmente acabou!!! Agora é acompanhamento de 3 em 3 meses!!! Dr Nelson muito obrigada por TUDO! Sei que ainda temos muitas consultas pela frente mas não podia deixar de vir aqui publicamente agradecer a você e a toda a sua equipe maravilhosa por TUDO!”, escreveu ela, no Instagram.

Apesar da alta da doença, Fabiana seguirá realizando acompanhamento periódico com consultas regulares nos próximos meses.


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Um post compartilhado por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Informações: Revista Caras

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conscientização doação de medula óssea fabiana justus Leucemia Mieloide Aguda recuperação tratamento de saúde
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