Fã tatua data de show do Coldplay e apresentação é cancelada; veja

Um fã da banda Coldplay não esperava que uma simples tatuagem pudesse trazer tanto desapontamento e repercussão. Vanderley Vieira, de 26 anos, tatuou a data do show que aconteceria em São Paulo no dia 15 de outubro, mas foi surpreendido com a notícia do adiamento das apresentações no Brasil.

Em seu perfil nas redes sociais, Vanderley contou que já havia comprado a passagem aérea e reservado um quarto de hotel. No total, o gasto com a viagem para a capital paulista ficou em R$ 3 mil, além da tatuagem que custou ao vendedor autônomo um total de R$ 150.

Morador de Fortaleza, no Ceará, o jovem contou que planejava a viagem desde o início do ano. “Passagem comprada, hotel reservado e tatuagem feita = show adiado, o que eu fiz para merecer isso?”, escreveu ele no Twitter.

Passagem comprada, hotel reservado e tatuagem feita = show adiado, o que eu fiz pra merecer isso 🥲 #coldplay pic.twitter.com/DikFS8CReA — vanderley (@v_vieiraz) October 4, 2022





E agora?

Entrevistado pelo jornal Extra, Vanderley afirmou que pretende refazer a tatuagem. “Vou fazer uma linha vermelha em cima dessa e, quando o show acontecer, colocar a data nova embaixo dessa. Não quero apagar e nem cobrir essa, já que vai ter uma história para contar por trás dela no futuro.”

Quanto à sua vinda para o sul do país, ele afirma que pretende vir a São Paulo mesmo sem o show. “Não vou desistir. Vou ter que fazer outro esforço para tentar comprar outro ingresso para quando for acontecer a nova data do show”, lamentou o cearense.

Os shows da turnê do Coldplay no Brasil foram adiados por causa de uma infecção pulmonar do vocalista, Chris Martin. O anúncio foi feito nesta terça-feira (04).

