Fã se revolta e quebra discos após Zezé apoiar Bolsonaro; veja o vídeo

Vale lembrar que Zezé foi um dos sertanejos que esteve no encontro com Bolsonaro, e declarou apoio ao candidato

O encontro de cantores sertanejos com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que aconteceu nesta segunda-feira (17/10), no Palácio da Alvorada, em Brasília, segue dando o que falar. Agora, um vídeo atribuído a um suposto fã do cantor Zezé di Camargo começou a circular nas redes sociais. Nas filmagens, o homem, que diz se chamar Marcos, destrói todos os itens que colecionou ao longo dos anos da dupla Zezé di Camargo & Luciano.

Nas imagens, ele quebra CD’s, discos de vinis e roupas customizadas da dupla, alegando que está decepcionado com o apoio do ídolo ao atual chefe do Executivo. Vale lembrar que Zezé foi um dos sertanejos que esteve no encontro com Bolsonaro, e declarou apoio ao candidato à reeleição. Informações do Metrópoles.

Veja o vídeo:

Encontro no Palácio Alvorada



O atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, recebeu os cantores Gusttavo Lima, de 33 anos, e Leonardo, de 59, no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta segunda-feira (17). Os artistas foram ao local para manifestar apoio ao político.

"Sempre fui apaixonado pelo sertanejo. Eu sou do interior de São Paulo, aquele jeitão meio do povão [...] Gusttavo Lima e Leonardo realmente é uma marca para nós. O que nós queremos com isso? Mostrar que têm dois lados bastante distintos", disse Bolsonaro na transmissão.

