Fã mirim vestida de Marília Mendonça emociona Maiara e Maraisa

A dupla sertaneja Maiara (34) e Maraisa (34) não segurou as lágrimas

As irmãs gêmeas receberam no palco uma fã mirim da nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021) em show no Tokio Marine Hall, na capital paulista.

A pequena estava vestida exatamente como a dona do hit Infiel na gravação do DVD Festa das Patroas, que aconteceu em 2021, antes da partida precoce de Marília, que faleceu aos 26 anos em um acidente de avião em novembro.

Durante a apresentação, a dupla não escondeu a emoção com o momento e entoaram canções em parceria com a cantora. Em vídeos nas redes sociais, outras crianças também estavam presentes no palco.

maiara professora de dança ensinando a creche dela a dançar pic.twitter.com/VHVYJyWfFw — déborah 🥂 | 64d (@vidsmaraisa) October 1, 2022

elas curam onde dói. ❤️‍🩹 a Maiara estendendo a mão pra Maraisa, juro pic.twitter.com/ESrKjZQ5JT October 1, 2022









