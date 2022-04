Da Redação

Fã invade condomínio de Diogo e ameaça Paolla Oliveira

Um fã de Diogo Nogueira e Paolla Oliveira deu um grande susto no casal ao ir até a casa do sambista em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

continua após publicidade .

Conforme relatos, o jovem teria passado pela cancela do condomínio e, ao chegar à residência, ameaçou e xingou a atriz e entrou em luta corporal com o cantor, que tentou defender a namorada.

Após o incidente, a dupla foi até a 16ª DP da Barra, onde pediu uma medida protetiva contra o homem que, ao que consta, já perseguia e ameaçava ambos.

continua após publicidade .

A assessoria de Paolla divulgou uma nota à revista Quem: “Houve uma sequência de ameaças e xingamentos ao casal que foi deflagrada numa tentativa de invasão à residência do Diogo. Ambos (Diogo e Paolla) foram até uma delegacia de polícia local para uma queixa formal e a partir desse episódio uma medida protetiva foi instaurada. As ameaças continuaram, mas o caso está sendo investigado pelos órgãos competentes”.

Com informações, Metrópoles.