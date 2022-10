Fã ganha processo por não conhecer Marília Mendonça; entenda

Da Redação

Marília Mendonça, conhecida como Rainha da Sofrência, faleceu em novembro do ano passado

Um morador de São Paulo, fã da cantora Marília Mendonça, venceu um processo na Justiça após perder a oportunidade de conhecer a artista, que faleceu em novembro do ano passado. Caíque Costa irá receber uma indenização de R$ 15 mil por danos morais.

Conforme o colunista da UOL, Rogério Gentile, Caíque participou de uma concurso, no ano de 2018, que o vencedor poderia conhecer a Rainha da Sofrência. O encontro aconteceria em um show na Expo Águas de Sumaré, em São Paulo.

Conforme informações, mesmo tendo sido sorteado e sua imagem ter sido usada na divulgação do evento, a empresa Expo Águas não teria cumprido o combinado de ligar para o sorteado no momento de entrar no camarim.

"O show aconteceu e não o chamaram para poder realizar seu grande sonho de conhecer a cantora que tanto admira”, alega Ivan Cardoso, advogado de Caíque.





O que diz a empresa

A Expo Águas Sumaré alega à Justiça de São Paulo que teria seguido o acordo com o vencedor da promoção, e os responsáveis ligaram para o rapaz, mas ele não atendeu a ligação.

A organização diz, ainda, que o nome de Caíque teria sido anunciado no sistema de som no momento de entrar no camarim, mas ele não compareceu. O mesmo "problema" não teria acontecido com outros sorteados, que conheceram a cantora.

“A conclusão óbvia, é de que, muito provavelmente o requerente [o rapaz] não ouviu a convocação”, diz a defesa.

Ação na Justiça

O fã venceu o processo em primeira instância, mas a Expo Águas Sumaré recorreu da decisão. No final de setembro, a empresa passou por outra derrota na Justiça em segunda instância. O desembargador Christiano Jorge afirmou que a organização deveria provar que o rapaz foi, de fato, chamado pelo sistema de som.

Na época do caso, Caíque Costa chegou a desabafar em suas redes sociais: “Sei que muitas pessoas vão dizer que é drama. Mas eu me preparei para encontrar a Marília, segurei minha ansiedade. Nem tinha mais lágrimas de tanto que chorei de felicidade, mas a sensação de ser enganado é horrível.”





