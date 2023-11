Fã é assaltada após show de Taylor Swift e ladrão manda fotos do show

Assaltada após o show da Taylor Swift em São Paulo, uma fã usou a conta do X, antigo Twitter, para contar a situação que passou um dia após a apresentação da cantora.

A internauta relatou que foi assaltada sem ter publicado nenhuma foto do show nas redes sociais, porém, acabou conseguindo contatar o assaltante.

Em prints da conversa, ela afirma que pagaria para ter o celular de volta e, sem resposta, ela pede para o criminoso mandar pelo menos as fotos que tirou durante o evento.

Eis que o assaltante entregou todas as imagens do aparelho para a vítima. "Ele parou de andar com a bike que me assaltou pra mandar na hora mais de 110 fotos da The Eras, até as da Sabrina", contou ela.



Como explicar São Paulo?



Fui roubada um dia depois do show da Taylor, sem backup, e ainda não tinha postado nenhuma foto… Eis que o ladrão: pic.twitter.com/DJQ00mb9gy — Lore (@loreseverino) November 27, 2023

Nos comentários, outros internautas se surpreenderam com a atitude do ladrão e tentaram tirar piadas da situação.



