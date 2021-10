Da Redação

Fã de Eliana morre dias depois de participar do programa

A participante do 'Programa da Eliana', a telespectadora Déia, que teve a história contada na atração dominical do SBT no final de setembro, morreu uma semana depois de visitar a atração. Eliana lamentou a morte da mulher e dedicou o programa do último domingo (17) à fã.

Tia Déia, como era conhecida, faleceu no dia 7 de outubro, vítima de um infarto. "Vocês lembram da Tia Déia? Aquela que veio ao palco mostrar sua fé, trazer esperança de um mundo melhor com seu carinho e generosidade. Infelizmente ela não teve a chance de aproveitar os frutos que colheu aqui conosco", lamentou a apresentadora.



"Tia Deia partiu de uma maneira muito prematura e inesperada. Esse programa é dedicado a ela, meus profundos sentimentos à família e que Deus conforte a todos", acrescentou Eliana.

"E o programa Eliana de hoje foi dedicado a ela, a Tia Deia. Vá em paz, tia! Nossos sentimentos à família e aos amigos", escreveu o perfil oficial do programa do SBT.

