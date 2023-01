Fã de BBB tatua rosto de Boninho: “Em busca de realizar meu sonho"

Da Redação

Pedagoga tatuou o rosto de Boninho

A pedagoga Leticia Santos não mede esforços para realizar o sonho de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Fã do BBB, ela decidiu fazer uma tatuagem em homenagem ao programa com o rosto de Boninho, diretor da Globo e responsável pelo reality show.

“Quem me conhece sabe o quanto sou fã e desejo entrar no reality, a tatoo foi só uma das diversas tentativas de chamar a atenção!”, contou Leticia em um post nas redes sociais.

A pedagoga também fez um banner pedindo ajuda para entrar no BBB. De acordo com Leticia, ela já andou com o banner pelo Rio de Janeiro, entrou segurando ele na cerimônia de formatura da faculdade e também foi até o shopping onde estava a Casa de Vidro da edição do BBB deste ano.

Na publicação, a pedagoga ressaltou que não vai desistir do seu sonho. “Cada um corre atrás do que quer, não estou fazendo mal a ninguém, então para mim é válido! Continuo em busca de realizar meu sonho e não vou deixar ninguém me fazer desistir!”, escreveu.

Com informações do Isto É

