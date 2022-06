Fã de Apucarana tatua rosto do 'Luva de Pedreiro'

Da Redação

O influenciador Luva de Pedreiro conquistou fãs pelo seu jeito simples e irreverente. Entre os milhares deles está o mestre de obras Jonathan Alexander Barto, 25 anos, morador de Apucarana, no Norte do Paraná. A admiração é tanta que no dia 18 de maio, ele resolveu tatuar o rosto do ídolo em sua coxa direita.

continua após publicidade .

Além do desenho, o apucaranense também registrou as palavras: Receba! Obrigado meu Deus". O desenho realista tem 14 centímetros de comprimento e foi criado pelo tatuador de Apucarana, Vinícius Paes. O mestre de obras explica o que o motivou a 'eternizar' o amor pelo influenciador.

"Um dos motivos pelo qual fiz a tatoo é devido a minha profissão que é muito desvalorizada. O Luva trouxe uma certa voz a isso. Apesar de ser um 'meme', ele é um moleque da 'hora', humilde, sem luxo nenhum. O cara está só lutando para dar uma vida melhor a toda família dele, assim como eu e muitos colegas que sonham ser jogador de futebol. Infelizmente, para a gente acabou não dando certo", esclarece.

continua após publicidade .

Com o desenho, o apucaranense espera que a tatuagem chegue até o Luva de Pedreiro através das redes sociais e sonha em se encontrar ao vivo com o ídolo. "Gostaria muito que ele soubesse desta homenagem. Admiro muito sua simplicidade, garra e luta. E como ele mesmo diz: nós brasileiros somos os melhores do mundo", acrescenta.

O tatuador responsável pelo desenho conta que ficou surpreso e achou a escolha inusitada. Porém, incentivou o amigo a eternizar o amor pelo ídolo. "Um dia o Jonathan apareceu no meu estúdio e eu estava desenhando o Luva de Pedreira para tentar mandar para ele no Instagram. Quando ele viu o desenho comentou que era fã dele e perguntou se eu poderia tatuar o rosto dele. Eu topei e fizemos", conta.

Vinicius diz que os amigos tentaram enviar a foto da tatuagem através do Instagram, mas ainda não tiveram retorno do famoso. "O sonho dele é chegar perto do Luva e mostrar a homenagem. Vamos continuar tentando", afirma.

continua após publicidade .

Sucesso nas redes sociais

Atualmente, um dos nomes relevantes nas redes sociais no Brasil e também no mundo é de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro. O jovem foi notado por Neymar e Gabigol. O sucesso foi tamanho que logo Iran virou meme no universo futebolístico.

Ele começou a gravar vídeos despretensiosamente. O intuito era ver posteriormente seus próprios lances e o que poderia melhorar. Iran começou postando os vídeos no TikTok e logo viralizou com a trend "Receba".

No Instagram, ele acumula 14 milhões de fãs e seguidores.