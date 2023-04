Expoingá 2023 começa na quinta-feira (4); confira as atrações

Da Redação

Ana Castela está entre as atrações da exposição

Uma das festas mais tradicionais de Maringá, no norte do Paraná, a ExpoIngá, começa nesta quinta-feira (4/4), com várias atrações no Parque Internacional de Exposições.

A programação do evento segue até 14 de maio com shows, exposição agropecuária e rodeio. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem ser comprados pela internet.

Dando início à programação, a dupla Henrique & Juliano se apresenta no primeiro dia de evento, na quinta-feira (4). Dennis DJ sobe ao palco trazendo seus sucessos na sexta (5).

fonte: reprodução/Expoingá Exposição segue até 14 de maio

No sábado (6) é dia de Ana Castela (foto), Chris No Beat e da dupla Leo & Rafael. No domingo (7), a música fica por conta das duplas sertanejas Maiara & Maraisa e Guilherme & Benuto.

A programação também inclui shows de:

Segunda-feira (8): Bruno & Marrone e Mundo Bita;

Terça-feira (9): Padre Reginaldo Manzotti;

Quarta-feira (10): Anderson Freire e Banda Amém;

Quinta-feira (11): Gustavo Lima;

Sexta-feira (12): Zé Neto & Cristiano e Malifoo;

Sábado (13): Rodeo;

Domingo (14): Rodeo.

A FEIRA

A 49º Expoingá (Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá) tem como tema “O Agro em Movimento”. A feira é realizada pela Sociedade Rural de Maringá e vai contar com mais de 1,3 mil expositores. A Expoingá movimenta cerca de R$ 700 milhões em negócio por ano e recebe em torno de 550 mil visitantes nos 10 dias de evento.

Com informações do G1.

